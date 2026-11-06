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Epic Games Store отдает бесплатно градостроительный симулятор Flotsam

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям постапокалиптический градостроительный симулятор с элементами выживания Flotsam от студии Pajama Llama Games, а также набор для Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция действует до 12 ноября 20:00 по бакинскому времени.

Flotsam вышел в конце 2025 года, симулятор получил очень положительные пользовательские отзывы. По сюжету игры произошел глобальный потоп, полностью скрывший сушу под водой. Небольшая группа выживших дрейфует на плоту среди бескрайнего океана, пытаясь построить плавучий город из мусора и найти легендарный «Земной Рай».

Бесплатный набор для Idle Champions of the Forgotten Realms включает Морте — парящий череп с острым языком из Planescape: Torment. Вместе с ним доступен и другой контент. Общая стоимость подарка составляет более $100.

На следующей неделе в Epic Games Store будет раздача автобаттлера Knightica.

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