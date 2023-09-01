Появились первые оценки научно-фантастической RPG Starfield

Вчера вечером был снят запрет на публикацию обзоров научно-фантастической RPG Starfield от Bethesda Game Studios. За ночь появилось много обзоров. К моменту публикации на Metacritic средняя оценка Starfield составила 87 баллов из 100 возможных на базе более 51 рецензий. На агрегаторе OpenCritic средний рейтинг составил 88 баллов из 100 на основе 94 рецензий. 93% журналистов порекомендовали игру к прохождению.

Журналисты хвалят новую вселенную, полную историй и событий, свободу отыгрыша, улучшенную стрельбу, обилие контента, местами завораживающие пейзажи и на удивление малое количество багов и проблем с производительностью. Starfield — одна из самых масштабных и увлекательных игр за последние годы. В нее можно погрузиться на множество десятков часов, исследуя сотни планет и проходя многочисленные квесты.

Автор издания GamesRadar отметил, что Starfield настолько масштабная, что иногда даже возникает ощущение, что в игре слишком много всего. Из-за этого глаза разбегаются и не всегда понятно, что нужно делать прямо сейчас. По его словам, это нельзя считать большим минусом, но игрокам следует помнить об этом, чтобы не «перегореть» во время прохождения.

К боевой системе обозреватели отнеслись по-разному. Сражения на земле им показались не самыми увлекательными, тогда как битвы в космосе — крайне захватывающими и динамичными. В целом журналисты похвалили боевую систему, назвав ее лучшей среди игр Bethesda.

Но не все отзывы оказались положительными. Например, журналист издания TechRadar написал, что повествование было не всегда удачным, а в целом игра ему показалась «бездушной». В издании IGN игре дали 7 баллов из 10. Обозреватель заявил, что одним из главных недостатков Starfield для него стало не самое удачное начало, которое ему пришлось перетерпеть. По его словам, игра становится хорошей лишь спустя десять часов. Автор издания Game Informer также пришел к такому выводу. Он написал, что «для того, чтобы влюбиться в Starfield ему потребовалось много времени».

Разумеется, в игре есть баги. Несколько журналистов написали, что не раз сталкивались с тем, что у них возникали проблемы с разными механиками и стрельбой. Кроме того, иногда искусственный интеллект может вести себя не самым корректным образом.

Лучше ли Starfield предыдущих работ студии, каждый для себя решит это сам — журналисты по этому вопросу расходятся. Критики же сходятся во мнении, что фанатов новая игра точно не разочарует.

Релиз Starfield состоится 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S. Сегодня ночью, в 04:00 по бакинскому времени откроется ранний доступ к игре для владельцев Premium-издания.

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