Samsung разработал оперативную память DDR5 объемом 32 Gb

Компания Samsung Electronics объявила о разработке первой в отрасли оперативной памяти DDR5 объемом 32 Gb, основанной на 12-нм техпроцессе. Микросхемы позволят создавать модули ОЗУ на 128 Gb.

Samsung заявляет, что данная разработка открывает путь к созданию модулей DRAM объемом до 1 Tb.

В пресс-релизе компания отмечает, что с 1983 года, когда она выпустила свой первый чип на 64 Kb, емкость DRAM увеличилась в 500 000 раз.

Массовое производство новых микросхем запланировано на конец этого года.

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