Mercedes-Benz Concept CLA Class: электромобиль с запасом хода 750 км и быстрой зарядкой

Компания Mercedes-Benz представила на выставке IAA Mobility в Мюнхене концепт электрического автомобиля под названием Concept CLA Class.

Это первый представитель линейки автомобилей на базе новой модульной платформы MMA (Mercedes Modular Architecture). В серию войдут четырехдверное купе, двухдверный универсал и два внедорожника. Модели будут иметь задний или полный привод (один или два электромотора соответственно).

У электрокара 800-вольтовая электросистема, расчетный показатель энергопотребления — 12 кВт/ч на 100 км пути, а запас хода — до 750 км (по циклу WLTP). Начальные версии серийных электрокаров предложат с литий-железно-фосфатными батареями, а топовые модели получат кремниевые аккумуляторы. Ожидается, что у автомобиля будет батарея полезной емкостью 89,6 кВт/ч. Благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки за 15 мин. достигается заряд, которого хватит на 400 км.

Электрокар будет приводить в движение силовая установка новой генерации: в едином корпусе размещены электромотор, 2-скоростная коробка передач, инверторы, а также электроника. Длина Mercedes-Benz Concept CLA Class составляет около 4,74 м. Концепт получил стеклянную крышу и 21-дюймовые колеса. Роль головной оптики выполняют диодные полукольца с трехлучевыми звездами посередине. По всей поверхности «заглушки» разбросаны светящиеся трехмерные звездочки, которые имитируют радиаторную решетку.

В салоне автомобиля установлена мультимедийная система Mercedes-Benz User Experience (MBUX) на базе операционной системы MB.OS и с экраном почти во всю ширину. В районе ног, по центру, есть небольшая площадка, где расположен высокопроизводительный чип с водяным охлаждением от Nvidia. В отделке салона использованы экологичные материалы, а обивка сидений выполнена из кожи Nappa.

Серийный вариант Mercedes-Benz CLA-Class третьего поколения появится к концу следующего года.

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