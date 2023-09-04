Представлены smart-часы Amazfit Balance с функцией ИИ-тренера

Компания Huami представила smart-часы Amazfit Balance. Кроме стандартного набора возможностей мониторинга показателей здоровья, новинка предлагает функцию ИИ-тренера, который может давать рекомендации по улучшению программы спортивных занятий и качества сна. Функция доступна в качестве опции при оформлении подписки.

Еще одна особенность – часы получили функцию анализа состава тела, что ранее было эксклюзивом у линейки Samsung Galaxy Watch. Amazfit Balance могут оценивать костную и мышечную массу, долю жира и процентное содержание воды. Также часы умеют определять уровень насыщения крови кислородом (SpO2), частоту пульса, температуру, продолжительность всех фаз сна.

Amazfit Balance выполнены в круглом корпусе диаметром 46 мм и оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480×480 пикселей и максимальной яркостью в 1500 нит. В модели реализованы режимы для 150 различных типов тренировок и 200 разнообразных циферблатов.

Есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и NFC. Имеются 2,2 Gb памяти для хранения музыки и других файлов. Предусмотрена защита от воды (5ATM). Аккумулятор емкостью 475 мАч обеспечивает до 5 дней работы при включенном AoD, в энергосберегающем режиме — до 14 дней, в режиме тренировки с включенным GPS — до 26 часов. Гаджет работает под управлением операционной системы Zepp OS 3.0.

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Smart-часы Amazfit Balance уже поступили в продажу в Великобритании и странах Европы по цене 250 фунтов стерлингов и 249 евро соответственно.

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