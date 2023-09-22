Приложение YouTube Create позволит редактировать видео прямо на смартфоне

Команда разработчиков YouTube представила новое приложение под названием YouTube Create, которое позволит редактировать видео прямо на смартфоне. Ожидается, что новое приложение побудит людей создавать больше коротких роликов в Shorts — аналоге TikTok.

Как правило, сделать видео в TikTok проще, чем в YouTube, что и является одной из основных причин резкого роста популярности сервиса. Создание отдельного мобильного приложения для простого редактирования видео повторяет стратегию TikTok, который ранее выпустил приложение CapCut, помогающее создавать ролики для последующей загрузки в сервис.

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Приложение предлагает такие инструменты, как точное редактирование и обрезка, автоматические субтитры, возможности озвучки, доступ к библиотеке фильтров, эффектов, переходов и бесплатной музыки.

Бета-версия приложения YouTube Create для устройств на базе Android в ближайшем времени станет доступна в США, Великобритании, Германии, Франции, Индонезии, Индии, Южной Корее и Сингапуре. Версия для iOS планируется к выпуску в следующем году.

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