Cisco приобретает компанию Splunk за 28 млрд. долларов

Cisco Systems приобретает компанию Splunk, специализирующуюся в сфере кибербезопасности, примерно за 28 млрд. долларов. Эта наибольшая сделка в истории Cisco должна расширить бизнес компании по разработке программного обеспечения и помочь извлечь выгоду из искусственного интеллекта. В числе клиентов Splunk такие известные компании, как Coca-Cola, Intel и Porsche.

Компания Cisco предложила 157 долларов наличными за каждую акцию Splunk. Акции Splunk подскочили на 23% и торговались на 9 долларов ниже цены предложения перед открытием торгов, в то время как акции Cisco упали почти на 5%.

«Объединившись, Cisco и Splunk станут одной из крупнейших в мире компаний-разработчиков программного обеспечения и ускорят трансформацию бизнеса Cisco для увеличения регулярного дохода», — говорится в совместном заявлении компаний.

Ожидается, что соглашение, единогласно одобренное советами директоров Cisco и Splunk, будет завершено к концу III квартала 2024 года при условии получения одобрения регулирующих органов.