Представлен стильный телевизор Hisense Art TV R7

На выставке IFA 2023 в Берлине компания Hisense представила новый стильный телевизор Art TV R7 (55R7K). Источником вдохновения при создании новинки стал итальянский швейный бренд Solbiati. В отделке новинки использованы детали из кожи и мягкой ткани цвета Morandi.

Hisense Art TV R7 оснащен 55-дюймовым экраном разрешением 4K, четырехъядерным процессором (A55) c 2 Gb оперативной памяти и 32 Gb встроенной памяти и динамиками общей мощностью 24 Вт. Предусмотрена съемная вертикальная подставка.

Телевизор станет доступен для предзаказа в Китае с 15 сентября, а цену производитель объявит дополнительно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az