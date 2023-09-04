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4 сентября, 2023
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Microsoft удалит текстовый редактор WordPad из Windows

WordPad

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки текстового редактора WordPad. Приложение, впервые представленное почти 30 лет назад в составе Windows 95, удалят из ОС с одним из будущих обновлений. Вместо устаревшего редактора компания рекомендует использовать Word или «Блокнот»:

«WordPad больше не обновляется и будет удален в будущей версии Windows. Мы рекомендуем использовать Word для работы с текстовыми документами типа .doc и .rtf и Notepad для работы с обычными текстовыми документами .txt.», — говорится в сообщении службы поддержки компании.

Notepad (Блокнот) в этом году получил новые функции: темный интерфейс оформления и вкладки с автоматическим восстановлением после закрытия документа.

Ранее Microsoft аналогичным образом прекратила поддержку графического редактора Paint, но на фоне недовольства пользователей добавила его в фирменный магазин приложений.

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