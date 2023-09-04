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4 сентября, 2023
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Hisense продемонстрировал 120-дюймовый лазерный телевизор со складным экраном

Hisense

На IFA 2023 был показан лазерный 120-дюймовый телевизор Hisense со складным экраном, который можно свернуть в трубочку, занести в лифт и легко доставить в любую квартиру. Для этого не придется использовать краны или другое оборудование, как это делают производители других телевизоров, которые доставляют их через окна.

Hisense

По словам Юй Чжитао, президента Hisense Group, это решает проблемы потребителей, приобретающих сверхбольшие телевизоры, которые сложно транспортировать и устанавливать.

На выставке Чжитао также сообщил, что компания Hisense в третий раз выступила спонсором Кубка Европы и официально стала глобальным официальным партнером Кубка Европы по футболу Германии 2024 года.

Глобальные поставки телевизоров Hisense заняли второе место в мире в 2022 году. Компания планирует в 2023 году выпустить около 28 млн. телевизоров.

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