Представлен Huawei Mate 60 Pro+: продвинутая камера и поддержка спутниковой связи

Компания Huawei представила Mate 60 Pro+ — топовый смартфон линейки Mate 60. Аппарат является немного улучшенной версией модели Mate 60 Pro.

По части новшеств Huawei Mate 60 Pro+ — это немного измененный дизайн задней панели, добавлено покрытие из искусственной кожи в обеих расцветках (бежевой и черной), увеличенная память и улучшенная камера.

Смартфон оснащен загнутым по краям 10 битным OLED-дисплеем (LTPO) диагональю 6,82 дюйма с разрешением 2720×1260 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и ШИМ-частотой 1440 Hz. Частота дискретизации сенсорного слоя составляет 300 Hz. Есть поддержка HDR. Для защиты экрана используется фирменное стекло Kunlun Glass 2.

Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Kirin 9000s. Аппарат предлагает только 16 Gb оперативной памяти и 512 Gb либо 1 Tb флеш-памяти. Предусмотрен слот для NM Card до 256 Gb. Huawei Mate 60 Pro+ оснащен чипом спутниковой связи, который позволяет совершать голосовые вызовы и отправлять короткие сообщения.

В тройную основную камеру входят 48 Мп датчик (f/1.4–4.0, OIS), широкоугольный модуль на 40 Мп (f/2.2) и 48 Мп (телефото, f/3.0, OIS, оптический зум 3.5х, цифровой зум 100х). В тройном вырезе экрана расположены селфи-камера разрешением 13 Мп (f/2.4, HDR, запись видео 4K), 3D ToF сканер, а содержание третьего не уточняется.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 88 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и реверсивную на 20 Вт. Также смартфон получил поддержку LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, порт USB-C 3.1 Gen 1, Dual SIM, стереодинамики и защиту по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.0. Габариты и вес: 163,65 x 79 x 8,1 и 225 гр.

Цены и дата начала продаж Huawei Mate 60 Pro+ будут объявлены позднее.

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