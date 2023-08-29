Huawei Mate 60 Pro – топовый смартфон с поддержкой звонков по спутниковой связи

Компания Huawei без предварительного анонса и презентации выпустила флагманский смартфон Mate 60 Pro. Главными особенностями новинки стали поддержка спутниковой голосовой связи через сеть Tiantong и нестандартный вырез для фронтальной камеры. В одном вырезе расположена фронтальная камера, в другом – 3D ToF сканер, а содержание третьего не уточняется.

Задняя панель смартфона имеет двухсекционную конструкцию: нижняя часть выполнена из металла и является продолжением рамы. Верхняя половина выполнена из стекла или эко-кожи (в зависимости от расцветки).

Huawei Mate 60 Pro оснащен загнутым по краям 10 битным OLED-дисплеем (LTPO) диагональю 6,82 дюйма с разрешением 2720×1260 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и ШИМ-частотой 1440 Hz. Есть поддержка HDR. От царапин и ударов смартфон защищен фирменным стеклом Kunlun Glass 2.

В основе устройства лежит процессор семейства Kirin от дочерней компании HiSilicon (модель не названа). Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость флеш-памяти – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Предусмотрен слот для NM Card до 256 Gb.

Блок камер представлен в форме кольца — он включает три модуля: основной 50 Мп (f/1.4–4.0, OIS), широкоугольный 12 Мп (f/2.2) и телефото 48 Мп (f/3.0, OIS, оптический зум 3.5х, цифровой зум 100х). Разрешение селфи-камеры составляет 13 Мп (f/2.4, HDR, запись видео 4K).

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 88 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и реверсивную на 20 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, порт USB-C 3.1 Gen 1, Dual SIM, стереодинамики и защита по стандарту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Смартфон работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.0. Габариты и вес: 163,65 x 79 x 8,1 и 225 гр.

Продажи Huawei Mate 60 Pro в Китае уже начались. Доступные цвета корпуса: черный, серебристый, зеленый и фиолетовый. В онлайн-магазине Huawei пока объявлена цена на одну конфигурацию памяти с 12/512 Gb — $957.

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