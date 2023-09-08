Huawei Mate X5 – перезапуск Mate X3 с Kirin 9000s и увеличенным аккумулятором

Кроме флагманского Mate 60 Pro+, компания Huawei сегодня представила складной смартфон Mate X5. Технически это почти полная копия Mate X3, который вышел в марте этого года. Отличий всего несколько – новая платформа, увеличенная емкость аккумулятора и немного другой дизайн блока под камеру.

В основе Huawei Mate X5 лежит SoC Kirin 9000s. Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость флэш-памяти — 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb. Коллекционное издание (16/512 Gb и 16 Gb/1 Tb) отличается особо прочной версией стекла Kunlun Glass. Емкость батареи немного увеличилась — 5060 мАч (у Mate X3 таким аккумулятором располагала только версия Collection Edition). Имеется поддержка 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт реверсивной зарядок.

Напомним остальные параметры: смартфон оснащен 7,85-дюймовым внутренним гибким экраном (2496 × 2224, LTPO OLED, 120 Hz) и 6,4-дюймовым внешним дисплеем (2504 × 1080 пикселей, LTPO OLED, 120 Hz), основной камерой (50 Мп с OIS, сверхширокоугольная 13 Мп и телефото 12 Мп с 5х зумом, OIS) и 8 Мп камерой для селфи.

В оснащение устройства также входят поддержка 4G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C c DisplayPort 1.2 и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Mate X5 оснащен функцией двусторонней спутниковой связи. Смартфон выдержит короткое погружение под воду (IPX8). Габариты составляют 156,9 x 72,4 х 11,08 мм (в сложенном состоянии), 156,9 x 141,5 х 5,3 мм (в разложенном). Вес — 245 гр. (стекло), 243 гр. (эко-кожа). Установлена операционная система HarmonyOS 4.0. Цветовая палитра состоит из пяти вариантов: белый, черное и золотое стекло, а также фиолетовая и зеленая эко-кожа.

Цены на Huawei Mate X5 пока не сообщаются.