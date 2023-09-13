Новые AirPods Pro получили разъем USB Type-C, защиту IP54 и звук без потерь

Компания Apple представила обновленную версию беспроводных наушников AirPods Pro (2-го поколения) с возможностью зарядки через разъем USB Type-C.

Владельцы новых iPhone 15 и AirPods Pro смогут использовать для зарядки обоих устройств один и тот же кабель. Кроме того, реализована возможность зарядки наушников напрямую от iPhone.

Обновленные AirPods Pro будут поддерживать 20-битный звук без потерь с частотой 48 kHz и сверхнизкой задержкой при подключении наушников к новой гарнитуре Apple Vision Pro, которая выйдет в начале 2024 года.

Наушники, а также футляр для зарядки, получили защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Заявленная автономность с футляром составляет до 30 часов, без него — 6 часов. Устройство получило новые функции: Adaptive Audio (определяет музыкальные предпочтения пользователя) и Conversation Awareness (автоматически активирует режим прозрачности и снижает громкость проигрываемой музыки при обнаружении речи).

Наушники AirPods Pro с футляром, оснащенным интерфейсом USB Type-C, поступят в продажу вместе с новыми iPhone 15-й серии 22 сентября. Цена составит $249.

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