Представлены iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с дизайном Titanium

Очередной новинкой мероприятия Apple стали модели iPhone 15 Pro с дизайном Titanium. Это самый легкие модели линейки в истории Apple. Во время презентации было отмечено, что титан 5-го класса используется также в марсианском ровере NASA. Компания сделала рамку экрана этих смартфонов меньше, как и ожидалось. Диагональ экрана iPhone 15 Pro составляет 6,1 дюйма, а iPhone 15 Pro Max получил 6,7-дюймовый дисплей.

В новых смартфонах убрали классический переключатель режимов звука, установив вместо него кнопку. Ей можно присвоить самые разные действия.

Новые смартфоны получили однокристальную систему Apple A17 Bionic с шестиядерным CPU и новым графическим ядром. Neural Engine стал вдвое быстрее в приложениях искусственного интеллекта. Эти смартфоны также получил порт USB Type-C, но только версии Pro предлагают скорость до 10 Гбит/с (USB 3).

На презентации заявили о высочайшей скорости в играх. iPhone 15 Pro совместим с самыми современными геймпадами.

iPhone 15 Pro также получил лучшую камеру в истории Apple и объектив с 7 линзами. Разрешение осталось 48 Мп, но это более современный, увеличенный датчик. Заявлены фокусные расстояния 24, 28 и 35 мм. Была также улучшена ночная съемка, в частности, при использовании портретного режима. Smar tHDR работает еще более реалистично. iPhone 15 Pro получил телеобъектив с 3-кратным зумом, а iPhone 15 Pro Max оснащен 12-мегапиксельной камерой с фокусным расстоянием 120 мм и 5-кратным оптическим зумом. Третья ультраширокоугольная камера имеет разрешение 12 Мп. Также есть макро-режим. Во время презентации уделили внимание возможности делать фотографии в Apple ProRAW и сразу же передавать их на MacBook. Фото и видео, снятые на iPhone, будут выглядеть отлично на гарнитуре Apple Vision Pro. Для этого, в частности, добавлена функция Spatial Video (объемное видео).

Цены составляют 1000 и 1200 долларов за версии iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с 128 Gb встроенной памяти. Предзаказы начнутся в пятницу, а продажи стартуют 22 сентября.