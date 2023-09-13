Подписка iCloud+ теперь предусматривает тарифы емкостью 6 и 12 Tb

Компания Apple объявила о новых вариантах подписки для пользователей облачного сервиса iCloud.

Ранее максимальная емкость индивидуальной учетной записи iCloud составляла 2 Tb за $9,99 в месяц в США. Начиная с 18 сентября пользователям будут предложены два дополнительных варианта объема облачного хранилища — на 6 или 12 Tb.

Подписка на 6 Tb будет стоить $29,99 в месяц в США, на 12 Tb — $59,99 в месяц. Хранилищем могут делиться до шести человек с помощью функции «Семейный доступ».

Новые варианты подписки также включают все другие функции iCloud+, такие как iCloud Private Relay, HomeKit Secure Video ит.д.

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