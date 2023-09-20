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21 сентября, 2023
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Neuralink объявил набор добровольцев для клинических испытаний мозгового импланта

Neuralink

Компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink объявила набор добровольцев для клинического испытания мозгового имплантата на пациентах с параличом. Соответствующее разрешение американского регулятора Neuralink получил в мае этого года.

На первом этапе приглашаются пациенты с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. Сколько людей будет участвовать в исследовании, которое займет около шести лет, не уточняется. Зарегистрироваться для участия могут только совершеннолетние граждане США.

В ходе исследования хирургический робот установит в область мозга сверхтонкие и гибкие нити импланта, который служит беспроводным интерфейсом «мозг — компьютер» (BCI). Сигналы передаются в мобильное приложение, которое расшифровывает их в намерения действия. Первоначальная цель Neuralink — дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли.

Илон Маск видит большие перспективы для Neuralink, включая быстрые хирургические вмешательства с использованием чипов для лечения ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении.

По мнению экспертов, даже если устройство BCI окажется безопасным для использования человеком, на получение разрешения на его коммерческое использование может потребоваться более 10 лет. Это связано с необходимостью строгого соблюдения стандартов безопасности, установленных FDA.

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