Neuralink объявил набор добровольцев для клинических испытаний мозгового импланта

Компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink объявила набор добровольцев для клинического испытания мозгового имплантата на пациентах с параличом. Соответствующее разрешение американского регулятора Neuralink получил в мае этого года.

На первом этапе приглашаются пациенты с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. Сколько людей будет участвовать в исследовании, которое займет около шести лет, не уточняется. Зарегистрироваться для участия могут только совершеннолетние граждане США.

В ходе исследования хирургический робот установит в область мозга сверхтонкие и гибкие нити импланта, который служит беспроводным интерфейсом «мозг — компьютер» (BCI). Сигналы передаются в мобильное приложение, которое расшифровывает их в намерения действия. Первоначальная цель Neuralink — дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли.

Илон Маск видит большие перспективы для Neuralink, включая быстрые хирургические вмешательства с использованием чипов для лечения ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении.

По мнению экспертов, даже если устройство BCI окажется безопасным для использования человеком, на получение разрешения на его коммерческое использование может потребоваться более 10 лет. Это связано с необходимостью строгого соблюдения стандартов безопасности, установленных FDA.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az