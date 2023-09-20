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21 сентября, 2023
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Intel разработал стеклянные подложки для будущих процессоров

Intel

Компания Intel объявила о создании первых в отрасли стеклянных подложек для производства процессоров, упакованных по передовым технологиям. Это позволит продолжить масштабировать количество транзисторов и усовершенствовать закон Мура для создания приложений, ориентированных на обработку данных, говорится в пресс-релизе. Intel отмечает, что разработка стеклянных подложек заняла у компании более десяти лет исследований.

Подложки, выполненные из рафинированного стекла, обладают множеством преимуществ по сравнению с распространенными сегодня решениями на основе органических материалов, представляющих собой плетеную структуру. Стекло обладает такими отличительными свойствами, как сверхнизкая плоскостность и лучшая термическая и механическая стабильность.

Применение этого материала в качестве основы для подложек позволит добиться более плотной компоновки элементов систем в корпусе (system-in-package; SiP), использовать более сложные дизайны с множеством чиплетов (отдельных кристаллов), увеличить максимальные размеры SiP (до 240х240 мм) и нарастить суммарное количество транзисторов в микроэлектронном продукте – вплоть до 1 трлн. к 2030 году, что напрямую скажется на производительности вычислительного устройства.

Intel

Первоначально стеклянные подложки будут использоваться не в потребительских продуктах, а в решениях для ЦОД, в сфере ИИ или графике. Массовое производство процессоров компания рассчитывает начать во второй половине текущего десятилетия.

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