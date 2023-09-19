Чат-бот Bard теперь может получать информацию из различных сервисов Google

Компания Google выпустила обновление для чат-бота Bard. Новая функция Extensions позволяет алгоритму подключаться к различным сервисам Google, таких как Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube и Google Flights. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Например, пользователь сможет попросить чат-бота выполнить такие действия, как поиск и обобщение содержимого электронного письма или выделить наиболее важные моменты документа, который он сохранил в Google Drive. Можно попросить чат-бота найти в Gmail сообщение от друга о свободных датах для совместной поездки, подобрать самые выгодные авиабилеты в желаемый город и предложить несколько роликов с YouTube о том, чем там заняться.

Интеграция Bard с инструментами Google может избавить пользователя от необходимости просматривать горы электронных писем или документов в поисках определенной информации. При этом можно попросить чат-бота предоставить информацию, например, в виде диаграммы или создать маркированный список. На данный момент функция Extensions доступна только на английском языке.

В Google подчеркивают, что Bard не будет использовать персональную информацию из сервисов для обучения алгоритмов или настройки таргетированной рекламы. Пользователь может контролировать, к данным из каких сервисов чат-бот получит доступ.

Кроме того, добавлена возможность проверки ответов Bard с помощью кнопки «Google It». Нажав на нее, можно узнать, подтверждает поиск Google информацию ИИ-чат-бота или нет. Проверенная поиском информация будет выделена зеленым цветом, а непроверенные ответы — оранжевым. Теперь можно делиться ссылкой на беседу с Bard. Другие пользователи смогут ознакомиться с историей переписки или задать дополнительные вопросы. Некоторые функции, которые прежде работали только на английском языке, теперь совместимы с более чем 40 языками мира.

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