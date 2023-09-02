Mercedes-Benz откроет осенью первые зарядные станции для электромобилей

Компания Mercedes-Benz объявила, что первые фирменные станции быстрой зарядки для электромобилей появятся уже в четвертом квартале текущего года, а к концу 2024 года планируется установить 2000 зарядных устройств.

Первые три станции будут введены в эксплуатацию уже этой осенью в Атланте (США), Чэнду (Китай) и Мангейме (Германия). В планах автопроизводителя — оборудовать станциями ключевые города по всему миру. К концу десятилетия Mercedes-Benz намерен довести число установок до 10 тысяч.

Зарядные станции будут оснащены разъемами различных типов и поддерживать все распространенные стандарты — CCS, GB/T, Tesla и другие. Это позволит заряжать на них электромобили любых марок. Инфраструктура для подзарядки будет выстроена по принципу автозаправочных станций, с магазинами, кафе и туалетами. Станции разместят вдоль основных автотрасс и рядом с дилерскими центрами компании по всему миру.

Владельцы электромобилей немецкого концерна получат некоторые преимущества, в частности, они смогут заранее зарезервировать ту или иную станцию зарядки через сервис Mercedes me Charge.

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