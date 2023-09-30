Марк Цукерберг дал интервью в метавселенной с фотореалистичными 3D-аватарами

Ученый, интервьюер и блогер Лекс Фридман взял третье интервью у главы Meta Марка Цукерберга, которое на этот раз прошло в метавселенной. Собеседники разговаривали в виртуальном пространстве, используя VR-гарнитуры Meta Quest Pro.

Фридман и Цукерберг использовали фотореалистичные трехмерные аватары Codec Avatars. Они создаются путем трехмерного сканирования тела с помощью сотен камер. На основе этой информации формируется компьютерная модель человека. VR-гарнитура Quest Pro при помощи камер отслеживает изменение мимики и транслирует ее на 3D-аватар в режиме реального времени. Все это дополняется пространственным аудио.

Фридман отметил, что его впечатлило то, насколько реалистичной ему показалась 3D-модель Цукерберга в метавселенной. По словам блогера, ему действительно казалось, что они с главой Meta находятся в одной комнате. 3D-аватар Цукерберга не просто был похож на него, а фактически представлял собой идеальную копию с той же мимикой и особенностями лица.

Codec Avatars находится на стадии разработки с 2019 года. Когда эта технология станет доступна пользователям, неизвестно.