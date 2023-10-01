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1 октября, 2023
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Сеть Azercell уже в Ханкенди!

Azercell

После успешного запуска в эксплуатацию базовых станций в Агдере и Ходжалы, Azercell запустил мобильную сеть и в городе Ханкенди.

«Azercell Telecom», первый оператор установивший мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, после успешного запуска в эксплуатацию базовых станций в Агдере и Ходжалы,  на этот раз распространил свою сеть на Ханкенди.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе действует более 100 базовых станций Azercell, охватывающих Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. В одном только Лачинском районе лидирующий мобильный оператор установил более 15 базовых станций.

Azercell продолжает работу в направлении расширения сети нового поколения на освобожденных от оккупации территориях страны с целью обеспечения возвращающегося домой населения современными услугами связи.

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