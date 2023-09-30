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30 сентября, 2023
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Lenovo создала умный кубок активируемый поцелуем

Lenovo Pininfarina

Компания Lenovo переосмысливает традиции «Формулы-1», предлагая первый в мире трофей, активируемый поцелуем.

Очень часто победители различных соревнований целуют свои награды, поэтому Lenovo решила обыграть этот обычай таким оригинальным образом. Созданный совместно с итальянской компанией Pininfarina кубок начинает светиться цветами флага страны чемпиона, прикоснувшегося к нему губами.

В кубок встроен сканер отпечатков губ, и если прикоснуться к сканеру губами, трофей определит, что за человек поцеловал его. Разумеется, до этого были отсканированы губы всех участников «Формулы-1» и внесены данные в трофей.

Отмечается, что в качестве главного спонсора FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 и FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023, компания имела честь создать победный трофей для обеих гонок.

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