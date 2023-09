Лидер команд Windows и Surface Панос Панай покидает Microsoft

Microsoft объявил о том, что Панос Коста Панай (Panos Costa Panay), который до настоящего времени возглавлял подразделение по разработке Windows и стоял у истоков линейки устройств Surface, покидает компанию. Он проработал в Microsoft почти 20 лет. С чем связано это решение – неизвестно.

Топ-менеджер опубликовал в социальной сети X пост, в котором сообщает, что он «решил перевернуть страницу и написать следующую главу».

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.

— Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023