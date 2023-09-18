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19 сентября, 2023
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Лидер команд Windows и Surface Панос Панай покидает Microsoft

Windows

Microsoft объявил о том, что Панос Коста Панай (Panos Costa Panay), который до настоящего времени возглавлял подразделение по разработке Windows и стоял у истоков линейки устройств Surface, покидает компанию. Он проработал в Microsoft почти 20 лет. С чем связано это решение – неизвестно.

Топ-менеджер опубликовал в социальной сети X пост, в котором сообщает, что он «решил перевернуть страницу и написать следующую главу».

Панос Панай присоединился к Microsoft в 2004 году в качестве менеджера групповых программ. Он курировал линейку Surface и руководил разработкой Windows 11. В 2021 году его назначили исполнительным вице-президентом компании.

Пост лидера подразделений Windows и Surface займет Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi), который сейчас занимает должность главы отдела потребительского маркетинга Microsoft.

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