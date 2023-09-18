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19 сентября, 2023
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Эрдоган предложил Маску построить завод Tesla в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил генеральному директору Tesla Илону Маску построить завод Tesla в Турции. Встреча состоялась во время визита президента Турции в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он процитировал Маска, заявившего, что многие турецкие поставщики уже работают с Tesla и что Турция была одним из наиболее важных кандидатов на строительство ее следующего завода.

Эрдоган также заявил во время встречи, что Турция открыта для сотрудничества в области искусственного интеллекта, а для развития сети Starlink страна готова предоставить необходимую лицензию. Также Эрдоган пригласил Маска принять участие в турецком аэрокосмическом и технологическом фестивале Teknofest, который пройдет в Измире в конце сентября текущего года.

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