Hisense Vidda S85: 85-дюймовый игровой 4K-телевизор с экраном 120 Hz

Компания Hisense начала продажи в Китае smart-телевизора Vidda S85, который позиционируется как геймерская модель. Телевизор оснащен 4K-дисплеем диагональю 85 дюймов и частотой обновления 120 Hz. Заявлена поддержка HDR, MEMC и охват 96% палитры DCI-P3. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland на соответствие низкому уровню синего спектра подсветки.

В основе Hisense Vidda S85 лежит четырехъядерный процессор (Cortex-A55), 3 Gb оперативной памяти и накопитель на 64 Gb. Модель получила 2.1-канальную аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos. Ее общая мощность составляет 61 Вт (два динамика по 18 Вт и сабвуфер на 25 Вт). Также говорится о модуле двухдиапазонного Wi-Fi, функции распознавания голоса с ИИ и поддержке беспроводной трансляции контента с мобильных устройств.

Hisense Vidda S85 предложен в Китае за $742. Это сравнительно доступная цена, учитывая основные характеристики. Появится ли телевизор в других странах пока неизвестно.

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