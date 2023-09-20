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21 сентября, 2023
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Контент HBO возвращается на MEGOGO в Азербайджане

HBO

MEGOGO подписал долгосрочное соглашение с Warner Bros. Discovery о предоставлении лицензии на контент для сериалов HBO и MAX. «Игра престолов», «Секс в большом городе», «Эйфория» и другие сериалы HBO возвращаются на медиасервис MEGOGO.

Соглашение включает в себя полный показ всех новых, а также тех сериалов HBO & MAX, которые уже ранее были на платформе, среди которых такие хиты, как «Дом дракона», «Эйфория», «И просто так», «Белый лотос», а также новые релизы «Одни из нас», «Кумир», «Любовь и смерть», «Замкнутый круг» и многие другие, которые появятся в ближайшее время.

Соглашение также предоставляет MEGOGO доступ к полной библиотеке HBO, включая такие топовые сериалы, как «Игра престолов», «Сопрано», «Прослушка» и «Чернобыль».

«Контент НВО всегда был популярен среди наших пользователей. И мы рады анонсировать, что любимые сериалы нашей аудитории вновь доступны на MEGOGO. Благодарим партнеров из Warner Bros. Discovery за сотрудничество», – отмечает Нурлан Чукубаев, директор MEGOGO в Центральной Азии.

Контент доступен с русскоязычной озвучкой и дубляжом.

Джейми Кук, генеральный менеджер Warner Bros. Discovery по странам ЦВЕ, Балтии, Ближнего Востока, Средиземноморья и Турции сказал: «Мы рады расширению сотрудничества с нашим давним партнером MEGOGO. Мы в Warner Bros. Discovery гордимся разнообразием контента, который у нас есть, и очень рады, что теперь, помимо контента Discovery+, мы можем предложить зрителям MEGOGO всю библиотеку HBO. Мы собираем лучшее из нон-фикшн и авторского контента, так что каждому при желании найдется, что посмотреть».

Напоминаем, что библиотеку HBO можно смотреть как в подписке «Максимальная», так и в отдельной подписке HBO.

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