Представлен Volkswagen Tiguan нового поколения

Концерн Volkswagen AG представил кроссовер Tiguan нового поколения. Автомобиль построен на базе платформы MQB Evo. Все версии оснащены роботизированной коробкой передач DSG: 7-ступенчатой — у обычных версий с ДВС и 6-ступенчатой — у подключаемых гибридов.

Габариты Volkswagen Tiguan 2024 составляют 4539 × 1842 × 1639 мм, он стал на 30 мм длиннее машины прошлого поколения и на 4 мм выше, но колесная база не изменилась (2680 мм). Салон стал просторнее, а багажник у обычных версий прибавил 37 л. объема — до 652 л.

Базовая модель с силовой установкой eTSI получила 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель. Мощность гибрида составляет 129 или 148 л.с. Версия с 2-литровым бензиновым мотором также получила два варианта мощности: 201 и 261 л.с. У 2-литрового дизельного двигателя тоже два варианта: 148 и 190 л.с. Самые мощные бензиновый и дизельный Tiguan 2024 сочетаются с системой полного привода. Подключаемых гибридов два — мощностью 201 и 268 л.с. В силовую установку теперь входит турбированный мотор объемом 1,5 л. вместо прежнего, 1,4-литрового. Емкость тяговой аккумуляторной батареи увеличилась до 19,7 кВт·ч. На одном электричестве кроссовер может проехать до 100 км. Максимальная мощность зарядки составляет 50 кВт. Tiguan 2024 получил новые амортизаторы и переработанные стабилизаторы поперечной устойчивости, что должно положительно сказаться на управляемости. Увеличилась и жесткость кузова. Подвеска кроссовера модернизирована: спереди — стойки McPherson, задняя подвеска — четырехрычажная.

В салоне установлена цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,3 дюйма. В базовой версии экран медиасистемы с диагональю 12,9 дюйма, а в топовой — 15-дюймовый дисплей. Климат-контроль с сенсорным управлением. Проекционный экран отображает данные теперь прямо на лобовом стекле, а не на пластиковом экране. Есть беспроводная зарядка для смартфона.

Volkswagen Tiguan 2024 появится в Великобритании и странах Европы в начале 2024 года, а чуть позже продажи начнутся в США.

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