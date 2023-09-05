Intel Xeon 4-го поколения превосходит конкурентов в реальных рабочих нагрузках

С момента запуска масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 4-го поколения в январе 2023 года компания Intel добилась значительного повышения производительности благодаря ведущим в отрасли ускорителям Intel accelerator engines и улучшила производительность на ватт в ключевых рабочих нагрузках, таких как искусственный интеллект, анализ данных, высокопроизводительные вычисления (HPC) и другие.

Индустрия обратила на это внимание: Xeon 4-го поколения быстро набирает обороты, завоевывает признание клиентов по всему миру и лидирует в работе с множеством критически важных рабочих нагрузок для широкого спектра бизнес-приложений.

Сегодня, после нескольких недель тщательного и всестороннего тестирования в сравнении с наиболее сопоставимыми процессорами конкурентов, Intel делится впечатляющими результатами, которые выходят далеко за рамки простых отраслевых тестов.

“Мы говорили об этом при запуске, и теперь у нас есть конкретные данные, подтверждающие это: Xeon 4-го поколения лидирует в отрасли по обеспечению рабочих нагрузок, которые наиболее важны для клиентов, — сказала Лиза Спелман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Intel Xeon Products. — Как и любая заслуживающая доверия новость, доказательства, основанные на данных, помогают развеять заблуждения и продемонстрировать неизменную ценность Xeon и ее лидерство среди конкурентов”.

В основных вычислительных системах ускоренное время получения информации и доступ к данным

Наиболее часто внедряемые на рынке решения поставляются со средним количеством ядер — сегментом, где производительность каждого ядра, мощность и пропускная способность являются важнейшими ключевыми показателями производительности. Зная это, Intel сравнила 32-ядерный процессор Xeon 4-го поколения с лучшим 32-ядерным процессором конкурентов.

Основные контрольные показатели, такие как спецификации процессоров, важны, но не дают полной информации о производительности для клиентов, чьи потребности в рабочей нагрузке продолжают расти. Реальность такова, что в рабочих нагрузках, наиболее важных для клиентов, таких как работа базы данных, сети и хранилища, Xeon легко превосходит конкурентов, предлагая более высокую производительность процессора, более высокую производительность на ватт и более низкую общую стоимость владения (TCO). Кроме того, клиенты видят важные преимущества с точки зрения экологичности в виде сокращения количества серверов, использования электроэнергии парком и выбросов CO2.

Повышенная эффективность искусственного интеллекта улучшает качество обслуживания клиентов и способствует росту выручки

Архитектура Xeon создана для искусственного интеллекта, а инвестиции Intel в программное обеспечение позволяют использовать ИИ во всех основных фреймворках, библиотеках и типах моделей. Тестирование Intel демонстрирует неизменное лидерство процессоров в рабочих нагрузках с искусственным интеллектом, использующих передовую технологию аппаратного ускорения Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX).

Большее количество ядер не всегда является решением для достижения оптимальной производительности. Intel® AMX позволяет Xeon 4-го поколения масштабироваться с невероятной скоростью, выходящей за рамки того, что возможно только за счет количества ядер. Этот ведущий механизм Intel AI встроен в каждое ядро Xeon, чего нет у конкурентов и чем не могут воспользоваться их клиенты.

Лидерство в области HPC обеспечивает более высокую производительность при моделировании, прогнозировании и прогностической симуляции

При тестировании отраслевых рабочих нагрузок HPC компания Intel сравнила свой 56-ядерный процессор Intel® Xeon® CPU Max серии Intel® AVX-512 с топовым 96-ядерным процессором конкурентов. Сочетая лучшие вычислительные возможности с высокой пропускной способностью памяти и процессорами Intel HPC, процессоры Xeon Max обеспечивают 40%-ное преимущество в производительности перед конкурентами во многих реальных рабочих нагрузках HPC, таких как моделирование наземных систем, энергетика и производство.

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