Представлен ZTE Axon 50 Lite с дизайном в стиле iPhone

Компания ZTE представила в Мексике смартфон среднего уровня Axon 50 Lite. Аппарат внешне очень похож на iPhone 14 Pro.

ZTE Axon 50 Lite оборудован IPS-дисплеем диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления кадров 60 Hz. Аппаратная основа не раскрывается. Говорится только о восьми ядах с частотой 1,6 GHz. Имеется 4 Gb оперативной памяти (можно виртуально увеличить до 10 Gb) и 256 Gb флеш-памяти.

В основную камеру входят 50 Мп датчик и два сенсора по 2 Мп — ToF и макро. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Автономность обеспечивает батарея на 5000 мАч с быстрой 22,5-ваттной проводной зарядкой. Есть поддержка WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.2, порт USB-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5 мм разъем для наушников. Габариты составляют 169,96 × 76,1 × 8,4 мм. Операционная система — Android 13 с фирменной оболочкой MyOS UI.

Цена ZTE Axon 50 Lite составляет $250. Корпус смартфона выполнен из пластика, доступно три расцветки — зеленая, черная и сиреневая.

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