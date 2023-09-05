BMW показал футуристический салон будущих электромобилей

Компания BMW на выставке IAA Mobility раскрыла некоторые подробности о платформе Neue Klasse для своих будущих электромобилей.

Платформа предложит новый дизайн кузова, а также салон с проекционным панорамным дисплеем в лобовом стекле. Кроме того, салон лишится практически всех физических кнопок и других традиционных элементов приборной панели.

Главной особенностью бренда станет проекционный дисплей во всю ширину лобового стекла. Он будет заменять приборную панель и дополнит полупрозрачные элементы AR-интерфейса, которые уже сейчас применяются в фирменных автомобилях.

Физические кнопки в салоне заменит большой сенсорный дисплей, с помощью которого водитель сможет управлять всеми функциями автомобиля. Разработчики отмечают, что он получит специальное антибликовое покрытие для удобства использования.

BMW планирует представить первые электромобили линейки Neue Klasse в 2025 году.

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