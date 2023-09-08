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8 сентября, 2023
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BMW отменил спорную подписку на подогрев сидений

BMW

Компания BMW больше не будет предлагать подписку, которая активирует подогрев сидений и другого оборудования. Опция была анонсирована в 2020 году. Пользователи платили за активацию подогрева в уже купленных автомобилях. Подогрев сидений можно было оформить за $18 в месяц, $180 — на год, $300 – на три года. Неограниченный доступ стоил $425.

Член совета директоров BMW, ответственный за продажи и маркетинг, Питер Нота (Pieter Nota), заявил, что подписка на подогрев сидений не пользовалась большим спросом среди клиентов:

«Людям казалось, что они платят дважды, что на самом деле было не так, но восприятие — это реальность, как я всегда говорю. Вот почему мы прекратили эту практику».

У Mercedes-Benz тоже есть подписка, но она более полезна – улучшение динамических характеристик электромобилей или автономная парковка. Вследствие этого, BMW столкнулся с критикой за введение подписки на подогрев сидений.

Нота отметил, что теперь компания сосредоточится на программных и сервисных продуктах, таких как помощь при вождении и парковке, которые можно активировать позже, после покупки автомобиля.

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