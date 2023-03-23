Представлен Huawei Mate X3 — первый складной смартфон с поддержкой спутниковой связи

Помимо флагманской серии P60 компания Huawei представила первый складной смартфон Mate X3. От предшественника Mate X2 новинка отличается как внешне, так и начинкой.

Huawei Mate X3 получил поддержку двухсторонней спутниковой связи Beidou. Производитель полностью переработал конструкцию складного смартфона, сделав его компактнее и значительно легче. Появилась защита от воды (IPX8) и режим сенсорного ввода мокрыми руками.

Внутренний экран имеет размер 7,85-дюйма по диагонали и обладает разрешением 2496 × 2224 пикселей, внешний — 6,4-дюйма и разрешение 2504 × 1080 пикселей. В обоих случаях используется матрица OLED с поддержкой кадровой частоты 1-120 Hz (LTPO). Внешний экран защищен закаленным стеклом Kunlun Glass, а внутренний — ультратонким стеклом, который, по заверению производителя, на 85% прочнее обычных защитных пленок. В сложенном состоянии между экранами нет никакого зазора.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость флэш-памяти UFS 3.1 — от 256 Gb до 1 Tb. Huawei Mate X2 получил тройную основную камеру: 50 Мп (RYYB, f/1.8, OIS), 13 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2) и 12 Мп (f/3.4, оптический зум 5x, цифровой зум 50х, фокусное расстояние 13/23/125 мм, OIS). Предусмотрены надстройки Xmage. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 4800 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и реверсивную 7,5 Вт. Также будет предложена специальная версия Mate X3 Collection Edition с более емким аккумулятором на 5060 мАч. В оснащение устройств также входят поддержка 4G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C c DisplayPort 1.2 и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Габариты составляют 156,9 x 72,4 х 11,08 мм (в сложенном состоянии), 156,9 x 141,5 х 5,3 мм (в разложенном). Вес — 241 гр. (стекло), 239 гр. (кожа), 242,5 гр (спецверсия). Установлена операционная система HarmonyOS 3.1.

Цены на Huawei Mate X3 в Китае: 12/256 Gb — $1905, 12/512 Gb — $2051, 12 Gb/1 Tb — $2345. Продажи начнутся 7 апреля.

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