CMF by Nothing представил свои первые устройства

В начале августа этого года компания Nothing анонсировала запуск бренда CMF by Nothing, который будет «производить устройства с интересным дизайном по более доступной цене для широкой группы покупателей». Теперь производитель представил в Индии свои первые продукты под брендом CMF by Nothing – smart-часы, наушники и зарядное устройство. Все устройства относятся к бюджетной категории и имеют яркий дизайн.

Smart-часы CMF Watch Pro получили квадратную форму с плоскими боковыми гранями из металла. Они оснащены 1,96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 502х410 пикселей, максимальной яркостью более 600 нит, кадровой частотой 58 Hz и поддержкой Always-On Display (AOD).

Имеется встроенный GPS и защиты от воды по стандарту IP68. Есть поддержка более 100 спортивных режимов на выбор, включая силовые, фитнес и тренировки в помещении. Заявлена поддержка круглосуточного отслеживания сердечного ритма, насыщения крови кислородом, уровня стресса, качества сна, измерения пройденных шагов, сожженных калорий и других привычных функций. Благодаря встроенному микрофону и динамику, часы могут принимать звонки. Для подключения используется Bluetooth 5.3. Встроенный аккумулятор емкостью 340 мАч обеспечивает до 13 дней автономной работы.

CMF Watch Pro предлагаются в Индии в цветах «темно-серый» и «серый металлик» по цене $54 и $60 соответственно. Ремешки на выбор.

Беспроводные наушники CMF Buds Pro поставляются с круглым зарядным кейсом в форме шайбы. Они оснащаются 10-мм динамиками с диафрагмой из жидкокристаллического полимера и поддерживают технологию усиления басов Ultra Bass. Кроме того, устройство поддерживает активное шумоподавление (ANC) до 45 дБ.

Наушники предлагают 11 часов автономности без ANC (6,5 часов с ANC), шесть микрофонов, Bluetooth 5.3 с поддержкой Fast Pair, защиту от влаги (IP54), поддерживаются кодеки SBC и AAC.

Цена CMF Buds Pro в темно-сером, светло-сером и оранжевом цветах составляет $42.

Зарядное устройство CMF Power 65W GaN, как понятно из названия, характеризуется мощностью 65 Вт и имеет в составе нитрид галлия. Есть два порта USB-C и один USB-A. При подключении устройств к двум USB-C можно получить 20 Вт и 45 Вт, при подключении к USB-A и одному USB-C зарядное устройство выдаст либо 18 Вт и 45 Вт, либо 7,5 Вт и 7,5 Вт в зависимости от того, какой порт USB-C задействован. Если же подключить устройства ко всем трем, то получится 45 Вт, 7,5 Вт и 7,5 Вт. Поддерживается большинство основных протоколов зарядки, включая PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP и Apple 2.4A. Кроме того, зарядное устройство совместимо с кабелями Apple MFI.

Цена CMF Power 65W GaN в темно-сером и оранжевом цветах составляет $36.