Xiaomi выпустила доступный фитнес-браслет Smart Band 8 Active

В Европе состоялась презентация фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Active. Это видоизмененная и более доступная версия Smart Band 8. Новое устройство внешне больше похоже на smart-часы. Xiaomi Smart Band 8 Active оснащен 1,47-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320х172 пикселя и пиковой яркостью до 500 нит. Используется защитное стекло 2,5D.

Гаджет поддерживает 50 спортивных режимов, включая 10 для профессиональных бегунов. Заявлена возможность измерения пульса, уровня насыщения крови кислородом, качества сна и других физических параметров пользователя. Для кастомизации предусмотрено более 100 вариантов циферблатов. Максимальная автономность – 14 суток. Устройство защищено от воды по стандарту 5 ATM.

Цена Xiaomi Smart Band 8 Active в Европе составляет 25 евро. Обычные Band 8 в стоят 40 евро.