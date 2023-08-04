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4 августа, 2023
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Nothing анонсировал суббренд доступной электроники CMF

CMF by Nothing

Компания Nothing анонсировала запуск суббренда CMF by Nothing. Основатель и глава Nothing Карл Пэй (Carl Pei) рассказал, что CMF будет «производить устройства с интересным дизайном по более доступной цене для широкой группы покупателей». Аббревиатура CMF расшифровывается как «Color, Material, and Finish», то есть «цвет, материал и отделка».

По словам Пея, за время своего существования компания Nothing доказала, что может создавать уникальные продукты, в которых сочетаются новейшие технологии, инновационные решения в дизайне и премиум-качество. Теперь то же самое бизнесмен хочет повторить в более доступном сегменте. Ключевыми особенностями устройств, которые будут выпускаться под CMF by Nothing, являются «чистый дизайн, доступность и заслуженное качество».

Ожидается, что первыми продуктами CMF в этом году станут беспроводные наушники и умные часы.

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