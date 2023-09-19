ASUS ZenBeam L2: портативный проектор с поддержкой 4K HDR и Android TV

Компания ASUS представила портативный светодиодный проектор ZenBeam L2. Устройство поддерживает FHD-разрешение с возможностью масштабирования до 4K HDR. Яркость светодиодного модуля составляет 960 люмен, заявлен охват 120% цветовой гаммы sRGB, что обеспечит яркую картинку с точной цветопередачей.

ZenBeam L2 получил короткофокусный объектив, который позволяет проецировать 40-дюймовое изображение с расстояния всего в 1 метр и масштабировать его до 120-дюймового дисплея на расстоянии 3,1 метра. Есть поддержка функции коррекции горизонтальных и вертикальных трапецеидальных искажений и автофокусировка.

Проектор поставляется с 10-ваттным динамиком с настройкой Harman Kardon, портами HDMI, USB и 3.5 мм, батареей на 65 Втч и операционной системой Android TV 12. Заявленная автономность устройства на одном заряде аккумулятора составляет до 3,5 часов.

Новинка имеет разные предустановленные приложения, включая Netflix. Устройство может похвастаться встроенным Chromecast и Google Assistant. С технологией ASUS Light Wall проектор можно использовать как умный светильник: он поддерживает 26 режимов свечения.

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ASUS ZenBeam L2 поступит в продажу в США 11 октября по цене $722.

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