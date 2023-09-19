Opera в партнерстве с Chess.com выпустила браузер со встроенными шахматами

Компания Opera объявила, что разработала специальные версии своего браузера для десктопных платформ и Android в коллаборации с Chess.com.

В десктопной версии Opera предлагает иконку Chess.com на боковой панели. Это позволяет играть не в отдельной вкладке, а в окне поверх открытых страниц. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет проще, чем когда-либо, изменять настройки доски, переписываться с соперниками и просматривать обучающий контент. Также можно закрепить окно с шахматами, получится что-то вроде разделенного экрана.

Мобильный браузер Opera для Android также поставляется со специальной сборкой, включающей настройки доски.

В обоих версиях предлагаются особые шахматные обои. Кроме того, на главной странице представлены видео и статьи с Chess.com, а также быстрый набор для Chess TV и сам веб-сайт.

Специальная версия для Windows и Android уже доступна всем пользователям.

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