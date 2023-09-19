spot_img
20 сентября, 2023
ДомойSoftwareПрограммное обеспечениеOpera в партнерстве с Chess.com выпустила браузер со встроенными шахматами

Opera в партнерстве с Chess.com выпустила браузер со встроенными шахматами

Opera Chess.com

Компания Opera объявила, что разработала специальные версии своего браузера для десктопных платформ и Android в коллаборации с Chess.com.

В десктопной версии Opera предлагает иконку Chess.com на боковой панели. Это позволяет играть не в отдельной вкладке, а в окне поверх открытых страниц. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет проще, чем когда-либо, изменять настройки доски, переписываться с соперниками и просматривать обучающий контент. Также можно закрепить окно с шахматами, получится что-то вроде разделенного экрана.

Мобильный браузер Opera для Android также поставляется со специальной сборкой, включающей настройки доски.

В обоих версиях предлагаются особые шахматные обои. Кроме того, на главной странице представлены видео и статьи с Chess.com, а также быстрый набор для Chess TV и сам веб-сайт.

Специальная версия для Windows и Android уже доступна всем пользователям.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
ASUS ZenBeam L2: портативный проектор с поддержкой 4K HDR и Android TV
Следующая статья
В бета-версии Microsoft Paint появилась поддержка слоев и прозрачности
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,108ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»