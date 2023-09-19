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20 сентября, 2023
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Соцсеть X (Twitter) может быть платной

X (Twitter)

По словам Илона Маска, компания X будет взимать с пользователей одноименной сети «небольшую ежемесячную плату».

«Это единственный способ борьбы с огромными армиями ботов, который я могу придумать», — заявил Маск.

Он отметил, что сумма платежа будет меньше, чем стоимость Premium-подписки, которая составляет $8 в месяц.

Маск также сообщил, что сейчас у соцсети X 550 млн. активных пользователей в месяц, генерирующих ежедневно от 100 до 200 млн. постов. Сколько ежемесячных пользователей компании являются настоящими, а сколько ботов, он не раскрыл.

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