Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 получили функцию управления жестами double tap

Осенняя презентация Apple, на которой ожидается показ новых смартфонов линейки iPhone 15 и других новинок, стартовала. Первым устройством, которое было представлено на мероприятии, стали Smart-часы Apple Watch Series 9. Новинка теперь базируется на однокристальной системе Apple S9, которая на 30% опережает предыдущую платформу в Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 9 лучше распознают голосовые команды и позволяют управлять разными функциями при помощи Siri. Часы получили очень яркий экран с максимальной яркостью до 2000 кд/м2, то есть изображение будет видно даже при ярком солнечном свете. Также в новой модели была улучшена анимация. Кроме того, производитель добавил новый жест пальцами (double tap), на которой находятся часы, для воспроизведения музыки, приема и завершения звонков, фото- и видеосъемки, просмотра меню, управления виджетами и других функций. Для этого достаточно дважды прикоснуться указательным пальцем к большому. Проще говоря, двойной щелчок пальцами теперь будет аналогом нажатия «ОК» на часах. Также были показаны разные ремешки, включая версию из нового материала FineWoven. Цена новинки составит 399 и 499 долларов за модели без модуля GPS и с ним соответственно.

Точно такую же функцию double tap получили и Watch Ultra 2. Кроме этого, часы обзавелись автоматическим ночным режимом, который включается в темное время суток или в помещении без света. Они будут в 1,5 ярче обычных часов (до 3000 кд/м2), смогут отображать данные окружающей среды в реальном времени, а также позволят подключать сторонние спортивные аксессуары для замеров скорости и других параметров. Новые Watch Ultra обещают до 36 часов автономной работы в обычном режиме и до 72 часов — в режиме сохранения энергии. Эти часы также рекламируются как Carbon Neutral, то есть это вторые умные часы Apple с нулевым углеродным следом. Цена Watch Ultra 2 составит 799 долларов.