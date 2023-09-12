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13 сентября, 2023
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Новая карта Tam DigiCard от Банк ABB!

Tam DigiCard

Банк ABB представил свой цифровой карточный продукт Tam DigiCard. Дебетовая карта Tam DigiCard MasterCard позволяет удобно пользоваться многими банковскими услугами без годового лимита и с различными привилегиями. Карту можно приобрести мгновенно и так же незамедлительно использовать с Apple Pay и Google Pay.

Владельцы Tam DigiCard при обналичивании и переводе до 7000 манатов на внутренние карты не платят комиссию. А также не взимается комиссия за пополнение карты. Новый карточный продукт приносит до 7% годового дохода на остаток по счету. Кроме того, выбрав один из пакетов «Faydalı keşbek», вы можете получить до 10% кэшбэка при оплате в ресторанах, магазинах продуктов питания, одежды, на заправочных станциях и во многих других торговых точках. Кроме того, клиент может воспользоваться услугой «2xƏDVgerial» .

В настоящее время заказ карты Tam DigiCard возможен только через приложение ABB mobile. Клиент оформляет заказ карты в удобной форме с использованием цифровой платформы SİMA. Карта совершенно бесплатна! Вы можете заказать и активировать карту мгновенно и начать пользоваться ею, не теряя времени на лишнее ожидание.

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