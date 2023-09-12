iPhone 15 и iPhone 15 Plus с Dynamic Island и долгожданным портом USB Type-C

На мероприятии в Купертино были представлены смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые получили вырез Dynamic Island, как у прошлогодней модели iPhone 14 Pro. Яркость экрана этих моделей возросла до 2000 кд/м2. Диагональ iPhone 15 составляет 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus получил 6,7-дюймовый экран. Корпус новинок получил скругленные края, как демонстрировали многочисленные рендеры и фотографии.

Для смартфонов заявлены защита от влаги и прочное стекло, которые защищает экран. В корпусе используется 75% переработанного алюминия. Камера осталась сдвоенной, но основной датчик теперь имеет разрешение 48 Мп (диафрагма f/1,6). На презентации снова говорили о фантастических улучшениях программного обеспечения камеры. Вторая камера получила разрешение 12 Мп. Смартфон имеет режимы зума 0,5х, 1х и 2х. Apple также анонсировала возможность съемки портретов с отличным боке, детализацией и цветами даже при слабом освещении. Можно управлять глубиной и фокусом после съемки.

iPhone 15 получил прошлогоднюю однокристальную систему Apple A16 и автономное время работы «в течение всего дня». Также новинка оснащенв новой системой качественного шумоподавления, которая работает при звонках. Конечно же, компания рассказала и о системе спутниковой связи, в режиме которой по-прежнему работает только SMS. Также был добавлен сервис помощи на дороге, реализованный по той же системе — через SMS.

Обе новинки получили порт USB Type-C. Также Apple анонсировала Airpods Pro с футляром, оснащенным таким же разъемом, и проводные наушники с USB Type-C.

Цены стартуют от 800 и 900 долларов за iPhone 15 и iPhone 15 Plus с 128 Gb встроенной памяти.