Amazon дополнил голосового помощника Alexa генеративным ИИ

Компания Amazon интегрировала в голосовой помощник Alexa одноименную большую языковую модель. Это поможет ассистенту лучше понимать разговорные фразы и производить несколько операций по одной команде.

Большая языковая модель Alexa LLM отличается от платформ, которые лежат в основе чат-ботов Bard и ChatGPT. Она оптимизирована для работы в формате голосового помощника и управления умным домом. Учитывая, что Alexa LLM решили подключить напрямую к умному дому, для Amazon было важно свести на минимум «различные недоразумения» с ИИ. Внедряться модель будет постепенно в рамках предварительной программы на протяжении нескольких месяцев и только для американских пользователей. Учитывая расширенные возможности, которые добавит генеративный ИИ голосовому помощнику, платформа не сможет оставаться бесплатной всегда. В перспективе некоторые функции Alexa могут стать платными.

Одними из наиболее распространенных причин недовольства голосовыми помощниками – это необходимость повторять слова или присваивать элементам умного дома уникальные названия. На начальном этапе Alexa научится лучше понимать, что говорит ему пользователь, и перестанет требовать конкретики. Пользователь сможет пожаловаться Alexa, что ему холодно, и помощник прибавит температуру на климатической системе. Или, например, получив команду «Алекса, освети эту комнату под Seahawk», ИИ выяснит, в какой цвет окрашивают вертолет Seahawk, определит, в какой комнате находится владелец дома и сделает соответствующие запросы API. Большая языковая модель поддерживает более двухсот инструментов API умного дома.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Генеративный ИИ поможет Alexa интерпретировать последовательности команд в одной фразе — сценарии можно будет задавать без их настройки в приложении. На начальном этапе функция множественных команд будет работать лишь на части устройств умного дома, но в перспективе их набор расширится.

Когнитивными функциями Alexa смогут пользоваться и разработчики стороннего совместимого оборудования — для этого предусмотрены инструменты Dynamic Controller и Action Controller. Данные инструменты помогут им задавать команды, отсутствующие в базовом наборе голосового помощника. В Amazon отмечают, что этими инструментами уже заинтересовались компании GE Cync, Philips, GE Appliances, iRobot, Roborock и Xiaomi, а в перспективе к программе подключаются и другие разработчики.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az