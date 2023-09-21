QNAP представил новую двухпортовую карту сетевого расширения QXG-10G2T 10 GbE

Компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик вычислительных, сетевых решений и решений для хранения данных, представила новую двухпортовую карту сетевого расширения QXG-10G2T 10 GbE.

QXG-10G2T — это современная двухпортовая 5-скоростная карта сетевого расширения 10 GbE (RJ45), представляющая собой энергоэффективное и экономичное решение для различных сетевых потребностей. Новинка идеально подходит для профессиональных фотографов, видеооператоров или членов совместных команд, которым требуется одновременный доступ к данным с меньшей задержкой.

«Мы рады представить QXG-10G2T рынку. Эта карта расширения является свидетельством стремления QNAP предоставлять инновационные и эффективные решения для решения современных сетевых задач. Благодаря универсальным функциям и поддержке нескольких скоростей QXG-10G2T обеспечивает удобство работы как для пользователей NAS, так и для пользователей ПК, повышая эффективность их рабочего процесса», — отметил менеджер по продуктам QNAP Энди Чуанг (Andy Chuang)

Ключевые особенности QXG-10G2T:

Поддержка 5 скоростей подключения: QXG-10G2T поддерживает 5 различных скоростей, включая 10 GbE, 5 GbE, 2,5 GbE, 1 GbE и более ранние стандарты Ethernet, обеспечивая совместимость с различными сетевыми сценариями.

QXG-10G2T поддерживает 5 различных скоростей, включая 10 GbE, 5 GbE, 2,5 GbE, 1 GbE и более ранние стандарты Ethernet, обеспечивая совместимость с различными сетевыми сценариями. Совместимость с NAS и ПК: QXG-10G2T совместим с операционными системами QNAP NAS (QTS и QuTS Hero), Windows 10 и Linux.

QXG-10G2T совместим с операционными системами QNAP NAS (QTS и QuTS Hero), Windows 10 и Linux. Контроллер Marvell AQtion AQC107: благодаря контроллеру Marvell AQtion AQC107 QXG-10G2T обеспечивается превосходная энергоэффективность и экономичность без ущерба для производительности.

благодаря контроллеру Marvell AQtion AQC107 QXG-10G2T обеспечивается превосходная энергоэффективность и экономичность без ущерба для производительности. Интерфейс PCIe 3.0: интерфейс PCIe Gen 3 x4 обеспечивает скорость передачи данных до 32 Гбит/с, гарантируя быструю передачу данных для ресурсоемких задач.

интерфейс PCIe Gen 3 x4 обеспечивает скорость передачи данных до 32 Гбит/с, гарантируя быструю передачу данных для ресурсоемких задач. Получите возможность подключения до 20 Гбит/с. Используя два порта 10 GbE QXG-10G2T, пользователи могут достичь скорости подключения до 20 Гбит/с посредством многоканального SMB или объединения портов.

Карта расширения QXG-10G2T совместима с сетевыми коммутаторами QNAP 10 GbE, что позволяет пользователям легко и экономично создавать высокоскоростные сетевые среды.

Ожидаемая цена QNAP QXG-10G2T 10 GbE на рынке Азербайджана составляет 459 AZN. Гарантия на устройство составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет за отдельную плату.