ChatGPT написал продолжение «Игры престолов». На OpenAI подали в суд

Популярные писатели протестуют против нейросети ChatGPT. Гильдия авторов и 17 известных писателей, таких как, Джордж Р.Р. Мартин, Джонатан Франзен, Джон Гришэм и Джоди Пиколт, подали иск в суд на OpenAI, разработчика ChatGPT, за нарушение авторских прав. Истцы надеются, что иск будет классифицирован как групповой. Они обвиняют компанию в использовании книг для обучения ИИ-моделей.

Согласно жалобе, OpenAI «копировала работы истцов оптом, без разрешения и рассмотрения» и передавала защищенные авторским правом материалы в большие языковые модели.

«Заработок писателя напрямую зависит от количества проданных книг. Нейросети ставят под угрозу всю профессию автора, так как с помощью ИИ любой может создать продолжение понравившейся книги», — говорится в иске.

Также в иске говорится, что программист Лайам Суэйн использовал ChatGPT, чтобы с помощью нейросети генерировать продолжение цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, по сюжету которого был снят популярный сериал «Игра престолов». ИИ-роман с придуманной ChatGPT концовкой Лайам Суэйн выкладывал в соцсети. Прочитать одно продолжения можно было на Github, однако после программист удалил проекты из-за страха попасть под суд. Романы от чат-бота были настолько популярны, что на их появление отреагировал автор бестселлера . Он уточнил, что он сам пишет продолжение «Песни льда и пламени» на протяжении 10 лет.

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