Wildberries запустил в Азербайджане партнерскую программу по открытию пунктов выдачи

Международная онлайн-платформа Wildberries объявила о запуске программы открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по франшизе в Азербайджане. Теперь местные предприниматели могут самостоятельно открывать ПВЗ и получать доход за выдачу заказов.

«Популярность онлайн-покупок в стране продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем начать активно сотрудничать с местным бизнесом и совместно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries. Став владельцем партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries. Каждый день у нас оформляется свыше 8,8 млн. заказов, и покупательская активность продолжает расти», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Программа доступна для предпринимателей Азербайджана при открытии новых партнерских пунктов самовывоза, доход составит от 4,04% от оборота самовывоза. Открыть партнерскую точку выдачи может любой желающий при наличии юридического лица. Необходимо подать заявку на franchise.wildberries.ru, выбрать локацию с помощью интерактивной карты и подготовить помещение к открытию в соответствии с требованиями компании. Основные требования к помещению включают в себя: площадь — от 50 м2, расположение на 1 этаже с отдельным входом и круглосуточным доступом.

Программа также включает поддержку и помощь персонального куратора, который свяжется с будущим партнером, как только заявка на открытие новой точки будет подтверждена.

Продажи в Азербайджане Wildberries запустил в начале августа 2023 года.

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