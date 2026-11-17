Дистрибьютор стал единственным среди 15 новых участников, кто работает в Центральной Азии и на Кавказе, — наряду с Atos, BT, Deutsche Telekom Security, Orange Cyberdefense и Telefónica.

2 ноября на Fal.Con Europe 2026 в Барселоне CrowdStrike объявила о расширении Project QuiltWorks на Европу. К инициативе присоединились 15 компаний, среди которых — Value-Added Distributor iiTD.

Project QuiltWorks объединяет ИИ-модели OpenAI, Anthropic и NVIDIA, аналитику CrowdStrike, облако AWS и экспертизу партнеров. Цель — быстрее находить уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники с ИИ, и закрывать их до атаки. Для iiTD это означает доступ к новой платформе Falcon IQ и роль проводника инициативы для партнеров в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и других странах региона.

Почему появилась инициатива

ИИ находит уязвимости в коде быстрее, чем компании успевают их закрывать. Этим пользуются и защитники, и атакующие.

По данным CrowdStrike:

количество атак с использованием ИИ выросло на 89%;

эксплуатация уязвимостей нулевого дня до их публичного раскрытия — на 42%;

в 2025 году самый быстрый зафиксированный взлом от первого доступа до продвижения внутри сети занял 27 секунд.

Найти уязвимость теперь несложно. Сложно вовремя понять, какая из них самая опасная, и иметь людей, чтобы ее закрыть. Project QuiltWorks отвечает именно на это: от поиска риска до его устранения — с помощью ИИ, партнеров и киберстрахования от ведущих страховщиков.

Новые европейские участники: Almaviva Group, Atos, BT, Computacenter, Deutsche Telekom Security, Grant Thornton UK, iiTD, Intrinsec, Kudelski Security, Orange Cyberdefense, Serviceware, Stoïk, Strong-IT, Telefónica и TIM AG (официальный релиз CrowdStrike).

Что это дает рынку

Участие iiTD приносит инструменты QuiltWorks партнерам и заказчикам в Центральной Азии и на Кавказе, где до сих пор не было ни одного участника инициативы.

Falcon IQ для партнеров. Платформа превращает результаты анализа в сценарии атак, приоритеты инвестиций и план устранения уязвимостей. Рутинную часть работы она автоматизирует, поэтому интеграторы могут обслуживать больше заказчиков теми же командами.

Платформа превращает результаты анализа в сценарии атак, приоритеты инвестиций и план устранения уязвимостей. Рутинную часть работы она автоматизирует, поэтому интеграторы могут обслуживать больше заказчиков теми же командами. Обучение канала. CrowdStrike запускает аккредитацию QuiltWorks Sales Pioneer — для специалистов, прошедших четыре аккредитации CrowdStrike Sales Associate. Дистрибьюторы получают готовую систему для подготовки партнеров; iiTD будет проводить это обучение в своих странах.

CrowdStrike запускает аккредитацию QuiltWorks Sales Pioneer — для специалистов, прошедших четыре аккредитации CrowdStrike Sales Associate. Дистрибьюторы получают готовую систему для подготовки партнеров; iiTD будет проводить это обучение в своих странах. Оценка риска с учетом бизнеса. Уязвимости ранжируют по тому, эксплуатируются ли они уже, насколько активны злоумышленники и чем это обернется для заказчика.

Уязвимости ранжируют по тому, эксплуатируются ли они уже, насколько активны злоумышленники и чем это обернется для заказчика. Локальный контекст. Партнеры iiTD знают инфраструктуру своих заказчиков и местные требования к данным. Это помогает превратить глобальные рекомендации в конкретные шаги — от госсектора до банков и телекома.

Комментарий iiTD

«ИИ сделал поиск уязвимостей быстрым и дешевым — и для защитников, и для атакующих. Выиграет тот, кто быстрее закроет самое опасное. Project QuiltWorks дает нашим партнерам инструменты и методику, которые до сих пор были доступны только крупнейшим игрокам рынка. Наша задача — обучить партнеров, сопровождать их и помочь превратить эти возможности в реальную защиту заказчиков в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и других странах региона. Благодарим CrowdStrike за доверие», — говорит Алексей Маркуц, менеджер по развитию бизнеса CrowdStrike в iiTD. ________________________________________________________________________________________

О компании iiTD. iiTD — Value-Added Distributor решений для кибербезопасности и ИТ, основанный в 2019 году. Компания работает в 17 странах Центральной Азии, Кавказа и Центрально-Восточной Европы. В портфеле — более 40 вендоров и 100 решений, в том числе CrowdStrike, Commvault, Cribl и другие. Официальный сайт: www.iitd.az