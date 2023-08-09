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10 августа, 2023
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С 10 по 14 августа пять частей серии Assassin’s Creed будут бесплатными

Assassin's Creed

Компания Ubisoft объявила, что с 10 по 14 августа сразу пять частей Assassin’s Creed станут бесплатными:

  • Assassin’s Creed II;
  • Assassin’s Creed Brotherhood;
  • Assassin’s Creed Revelations;
  • Assassin’s Creed IV: Black Flag;
  • Assassin’s Creed Valhalla.

Акция распространяется на ПК, Xbox и PlayStation. Кроме того, игры серии Assassin’s Creed будут продаваться со скидкой до 85% в течение бесплатного периода. Прогресс, который достигнет игрок в рамках бесплатного доступа, можно будет перенести в купленные версии игр.

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