С 10 по 14 августа пять частей серии Assassin’s Creed будут бесплатными

Компания Ubisoft объявила, что с 10 по 14 августа сразу пять частей Assassin’s Creed станут бесплатными:

Assassin’s Creed II;

Assassin’s Creed Brotherhood;

Assassin’s Creed Revelations;

Assassin’s Creed IV: Black Flag;

Assassin’s Creed Valhalla.

Акция распространяется на ПК, Xbox и PlayStation. Кроме того, игры серии Assassin’s Creed будут продаваться со скидкой до 85% в течение бесплатного периода. Прогресс, который достигнет игрок в рамках бесплатного доступа, можно будет перенести в купленные версии игр.

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