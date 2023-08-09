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9 августа, 2023
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Президент Азербайджана подписал новый закон «О платежных услугах и платежных системах»

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал новый закон «О платежных услугах и платежных системах». Согласно этому закону, в соответствии с пунктами 10, 11, 12 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики устанавливаются правовые основы деятельности платежных систем, платежных услуг, платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и контроля в этой сфере.

С полным текстом закона можно ознакомиться по этой ссылке.

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