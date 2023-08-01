Сервис Wildberries стал доступен на рынке Азербайджана

Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет свою географию и выходит на рынок Азербайджана. Жители страны получат доступ к широкому ассортименту товаров маркетплейса, а представители местного бизнеса — возможность начать онлайн-продажи, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки.

Отмечается, что Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании, рынок имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли, и с точки зрения логистики, и развития предпринимательства.

Сейчас на маркетплейсе более 5 млн. наименований товаров: одежда и обувь, аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, товары для дома, продукты, цифровые товары и многое другое. Оформить заказ покупатели страны могут на сайте https://global.wildberries.ru, а получить товары можно в пунктах выдачи заказов, оборудованными удобными примерочными кабинами с зеркалами. Уже открыт первый пункт выдачи заказов в Баку, расположенный по адресу: ул. Сабита Оруджева, 45B.

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